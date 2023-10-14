طبرق: صيانة المبنى الإداري في معهد النفط ليكون مقرًا للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس البلدي طبرق إن المبنى الإداري في معهد النفط تجرى صيانته في الوقت الراهن ليكون مقرًا للبلدية مستقبلًا.

وأضاف المجلس في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم السبت أن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال متواصلة داخل المعهد.

وفي أبريل من العام 2021، جرى افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق بعد صيانته، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية وعدد من الحكماء والأعيان.

الصيانة الأخيرة جرت بشكل ممتاز وشملت جلب أفخم الأثاث

ووقتها، قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية صلاح فؤاد إن المقر جرت صيانته بشكل كامل وممتاز، إذ «جرى تحويره مع إضافات جديدة، وتأثيثه بأحدث وأفخم الأثاث».

- افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق بعد صيانته

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في سياق آخر، أطلقت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب خدمة الحالة الجنائية الإلكترونية في طبرق الخميس الماضي، فيما كللت التجربة بالنجاح، خاصة أنها تتيح استخراج صحيفة الحالة الجنائية خلال 24 ساعة بسهولة.

أعمال صيانة بمعهد النفط ليكون المبنى الإداري فيه مقرًا لبلدية طبرق، 14 أكتوبر 2023 (المجلس التسييري طبرق)

أعمال صيانة بمعهد النفط ليكون المبنى الإداري فيه مقرًا لبلدية طبرق، 14 أكتوبر 2023 (المجلس التسييري طبرق)

أعمال صيانة بمعهد النفط ليكون المبنى الإداري فيه مقرًا لبلدية طبرق، 14 أكتوبر 2023 (المجلس التسييري طبرق)

أعمال صيانة بمعهد النفط ليكون المبنى الإداري فيه مقرًا لبلدية طبرق، 14 أكتوبر 2023 (المجلس التسييري طبرق)