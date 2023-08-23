مياه الصرف الصحي تقتحم حي المنارة في طبرق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرj صور حصلت عليها قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، تجمعات من مياه الصرف الصحي تقتحم حي المنارة في طبرق بعد عطل أصاب محطة الرفع بالحي منذ ستة أشهر.

وشكلت أزمة طفح مياه الصرف الصحي في حي المنارة تهديدا صحيا وبيئيا لسكان الحي، وسط مطالب بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لمعالجة الأزمة بشكل عاجل.

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وفي الثاني من فبراير الماضي، أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استعارة مضختين من مكتب خدمات درنة بمحطة المعالجة الرئيسية المتوفقة عن العمل، حيث خضعت المضختين للصيانة، للقضاء على تدفق مياه الصرف الصحي في طبرق.

تجمعات من مياه الصرف الصحي بحي المنارة في طبرق. (قناة الوسط Wtv)

تجمعات من مياه الصرف الصحي بحي المنارة في طبرق. (قناة الوسط Wtv)

تجمعات من مياه الصرف الصحي بحي المنارة في طبرق. (قناة الوسط Wtv)

تجمعات من مياه الصرف الصحي بحي المنارة في طبرق. (قناة الوسط Wtv)