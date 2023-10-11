شراكة ليبية مع برنامج الأغذية العالمي للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

وقَّع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، لتنفيذ مشروعات مختلفة من شأنها أن تسهم في دعم المجلس والمؤسسات الحكومية في مجالات عدة مثل الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والسجل الاجتماعي، وتنمية المجتمع.

وأفاد منشور لصفحة الأمم المتحدة على «فيسبوك» بأن هذه الشراكة تتماشى مع الخطة القطرية الإستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا للفترة 2023-2025، التي تهدف إلى تعزيز النظم الوطنية وأنشطة الحكومة لدعم مختلف الفئات في ليبيا بشكل فعال، وتمكين المواطنين.

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ويدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أكثر من 52 ألف شخص من النازحين داخليا والعائدين والمهاجرين في المناطق الحضرية من خلال المساعدات الغذائية والمنح النقدية.

ويتعاون البرنامج العالمي مع السلطات الليبية في أنشطة بناء القدرة على الصمود مثل التغذية المدرسية، ويسعى لمواجهة التحديات المتعددة الأوجه التي تعانيها المجتمعات الضعيفة في ليبيا من خلال تقديم المساعدة المستمرة، وتنفيذ تدابير طويلة الأجل.

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الأمم المتحدة على فيسبوك)

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الأمم المتحدة على فيسبوك)