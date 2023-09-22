  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 07:11 مساء
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
سد وادي جازا خلال تفريغه من المياه، 21 سبتمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

قالت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن سد وادي جازا قارب على الإفراغ، بعد فتح وتهيئة مسار الوادي؛ حيث اندفعت المياه خلف السد حتى البحر.

وأضافت اللجنة أن الشركات المتخصصة ستبدأ إصلاح بوابته الرئيسية فور انتهاء عملية التفريغ، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفريغ أكثر من 5.3 مليون متر مربع من المياه
وانطلقت أعمال تفريغ السد منذ نحو ثمانية أيام، وجرى تفريغ أكثر من 5.3 مليون متر مكعب من المياه كان يخزنها السد، وفق تقديرات اللجنة.

الأمم المتحدة تحذر من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي

وحتى أمس الخميس، جرى تنظيف الوادي بطول ثمانية كيلومترات، من إجمالي 12 كيلومترًا، وفق اللجنة التي أرجعت تعطل البوابة الرئيسية للسد إلى أعمال السرقة والتخريب سابقًا، وسرقة المعدات الهيدروليكية وخزان الزيت ومنظومة الكهرباء بالسد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
منظمة العفو تدعو القيادة العامة لرفع القيود على الإعلام بعد تشديدها إثر «تظاهرة درنة»
منظمة العفو تدعو القيادة العامة لرفع القيود على الإعلام بعد ...
مراسلة «سي إن إن» ترصد مشاهد من درنة: مدينة سٌحقت أرواح شعبها.. فكيف لها أن تُشفى؟
مراسلة «سي إن إن» ترصد مشاهد من درنة: مدينة سٌحقت أرواح شعبها.. ...
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته ...
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها...
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال درنة»
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال ......
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة...
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة...
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة ......
المزيد