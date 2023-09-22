حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن سد وادي جازا قارب على الإفراغ، بعد فتح وتهيئة مسار الوادي؛ حيث اندفعت المياه خلف السد حتى البحر.

وأضافت اللجنة أن الشركات المتخصصة ستبدأ إصلاح بوابته الرئيسية فور انتهاء عملية التفريغ، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفريغ أكثر من 5.3 مليون متر مربع من المياه

وانطلقت أعمال تفريغ السد منذ نحو ثمانية أيام، وجرى تفريغ أكثر من 5.3 مليون متر مكعب من المياه كان يخزنها السد، وفق تقديرات اللجنة.

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وحتى أمس الخميس، جرى تنظيف الوادي بطول ثمانية كيلومترات، من إجمالي 12 كيلومترًا، وفق اللجنة التي أرجعت تعطل البوابة الرئيسية للسد إلى أعمال السرقة والتخريب سابقًا، وسرقة المعدات الهيدروليكية وخزان الزيت ومنظومة الكهرباء بالسد.