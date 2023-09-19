جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي فقد الجهاز الاتصال بعناصره الطبية في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك ردا على «تداول بعض القنوات تصريحا للجهاز بخصوص هذا الأمر»، حسب تنويه على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتابع علي: «كل الأخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية نعلنها على الصفحة الرسمية للجهاز».

انتشال 365 جثة في درنة

وأعلن جهاز الإسعاف الثلاثاء، انتشال 365 جثة في مدينة درنة من ضحايا السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

- جهاز الإسعاف يعلن انتشال 365 جثة في درنة خلال أسبوع

واستقبلت غرفة عمليات الجهاز في درنة 3401 بلاغ، ونقل أفرادها 1502 جثمان، إضافة إلى نقل 115 مريضا إلى مستشفى داخل المدينة، و61 آخرين إلى مستشفيات خارج المدينة.