  • Alwasat News
Atwasat

جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 01:38 مساء
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
جانب من عمليات انتشال الجثث من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، الأحد 17 سبتمبر 2023. (جهاز الإسعاف على فيسبوك)
alwasat radio

نفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي فقد الجهاز الاتصال بعناصره الطبية في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك ردا على «تداول بعض القنوات تصريحا للجهاز بخصوص هذا الأمر»، حسب تنويه على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتابع علي: «كل الأخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية نعلنها على الصفحة الرسمية للجهاز».

انتشال 365 جثة في درنة
وأعلن جهاز الإسعاف الثلاثاء، انتشال 365 جثة في مدينة درنة من ضحايا السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

جهاز الإسعاف يعلن انتشال 365 جثة في درنة خلال أسبوع

واستقبلت غرفة عمليات الجهاز في درنة 3401 بلاغ، ونقل أفرادها 1502 جثمان، إضافة إلى نقل 115 مريضا إلى مستشفى داخل المدينة، و61 آخرين إلى مستشفيات خارج المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتلقى برقية تعزية من أمين اتحاد المغرب العربي في ضحايا «دانيال»
المنفي يتلقى برقية تعزية من أمين اتحاد المغرب العربي في ضحايا ...
جهاز الإسعاف يعلن انتشال 365 جثة في درنة خلال أسبوع
جهاز الإسعاف يعلن انتشال 365 جثة في درنة خلال أسبوع
بدء فتح مسارات في سوسة المتضررة جراء «دانيال»
بدء فتح مسارات في سوسة المتضررة جراء «دانيال»
بعد تظاهرة غاضبة.. انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات تطلب من الصحفيين مغادرة المدينة
بعد تظاهرة غاضبة.. انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات تطلب ...
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد وقافلة إغاثة من سرت
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد ......
القطراني: تدشين 6 مستشفيات ميدانية في درنة بشكل عاجل لمواجهة الكارثة
القطراني: تدشين 6 مستشفيات ميدانية في درنة بشكل عاجل لمواجهة......
الدبيبة يوجه بتخصيص رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والمتطوعين من وإلى المناطق المنكوبة
الدبيبة يوجه بتخصيص رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والمتطوعين من ......
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية...
بعد تظاهرة غاضبة.. انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات تطلب من الصحفيين مغادرة المدينة
بعد تظاهرة غاضبة.. انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات ......
المزيد