جهاز الإسعاف يعلن انتشال 365 جثة في درنة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ انتشال 365 جثة في مدينة درنة من ضحايا السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

جاء ذلك في بيان بأعمال غرفة عمليات درنة التابعة للجهاز خلال أسبوع، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستقبلت الغرفة 3401 بلاغ، ونقل أفرادها 1502 جثمان، إضافة إلى نقل 115 مريضا إلى مستشفى داخل المدينة، و61 آخرين إلى مستشفيات خارج المدينة.

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وأشارت الإحصائية إلى إخلاء أفراد الجهاز 1509 مواطنين من المدينة، إضافة إلى نقل مصابين يقدر عددهم بـ912 حالة.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، بواسطة الأجهزة الوطنية والأجنبية المساعدة، حيث ترتفع حصيلة الضحايا بشكل يومي والتي سجلت أكثر من 3300 حالة وفق آخر إحصائية صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.