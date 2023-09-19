مجلس الأعمال الليبي يتبني مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، تبني مجلس أصحاب الاعمال الليبيين مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمدينة درنة لدعم الاسر المتضررة، داعيًا رؤساء الغرف التجارية إلى تبني مبادرة لتوفير سيارات لأرباب الأسر وتوزيعها بالتنسيق مع البلديات المعنية واللجان المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بدعم ومتابعة الأوضاع الاقتصادية بالبلديات المتضررة، جراء السيول والفيضانات بالساحل الشرقي للبلاد، بحضور رئيس نقابة الخبازين ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء الغرف التجارية في: زليتن، الزاوية، المنطقة الغربية، مرزق، طرابلس، ومندوب عن الهلال الأحمر فرع طرابلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة حملات دعم ومساعدة البلديات المنكوبة والاطلاع على الاحتياجات العاجلة لدعم فرق الإنقاذ وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين المتضررين.

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بحث الاحتياجات العاجلة للمناطق المنكوبة

من جانبه أكد رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الأزمة، التواصل المباشر مع فرق الدعم والإنقاذ في مدينة درنة وجمعية الهلال الأحمر؛ للتعرف على النواقص والاحتياجات العاجلة، والعمل على توفيرها بمشاركة الجهات التابعة، والغرف التجارية وتسيير نقلها إلى المنطقة الشرقية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة إنشاء جهاز تنمية وإعمار المناطق المتضررة، وهي الفكرة التي اقترحها نواب المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، على أن يجرى تقديمه في جلسة مجلس النواب المقبلة.