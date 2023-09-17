حالة الطقس في ليبيا (الأحد 17 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على معظم مناطق ليبيا اليوم الأحد، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الطبيعية، وتتراوح على أغلب مناطق الشمال ما بين 28 و35 درجة، بينما تسجل على مناطق الوسط و الجنوب ما بين 33 و38 درجة.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على ساحل مصراتة ومرتفعات الجبل الأخضر. وتنشط الرياح نسبيا آخر المساء على الساحل من درنة الى طبرق، وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين المقبلين مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف، حسب النشرة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مصراتة.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر على المناطق الجبلية، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتنشط على الساحل من درنة إلى طبرق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية.

الرياح شرقية إلي شمالية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و39 درجة مئوية.