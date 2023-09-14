«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم الخميس بمقره في مدينة بنغازي، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

دقيقة صمت قبل مناقشة كارثة الفيضانات

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي عقدها برئاسة عقيلة صالح، تداعيات الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء العاصفة المدمرة التي تسبب في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف.

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وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء المجلس استهلوا جلستهم بالوقوف «دقيقة صمت» حداداً على أروح الذين قضوا جراء العاصفة المدمرة، قبل أن يشرعوا في مناقشة «قانون ميزانية الطوارئ الخاص بهذه الكارثة».

مخرجات الجلسة الطارئة لمجلس النواب

وأوضح بليحق أن «مجلس النواب صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة»، و«تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب، وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مندوب عن القيادة العامة يرشحه القائد العام تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها».

وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت أيضًا إلى «تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب»، و«مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت»، بالإضافة إلى «تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده».

ونوه بليحق إلى أن المجلس قرر «استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما جرى اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة، وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن» و«تكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رفعت الجلسة».

الجلسة الطارئة لمجلس النواب في بنغازي، الخميس 14 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)

الجلسة الطارئة لمجلس النواب في بنغازي، الخميس 14 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)

الجلسة الطارئة لمجلس النواب في بنغازي، الخميس 14 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)

الجلسة الطارئة لمجلس النواب في بنغازي، الخميس 14 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)