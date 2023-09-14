فريق إنقاذ فلسطيني يصل طرابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت العاصمة طرابلس فريقا فلسطينيا للتدخل والاستجابة العاجلة اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الفريق سيبدأ مهمته الإغاثية الإنسانية بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذ في المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» شرق البلاد.

وفاة 12 فلسطينيا في ليبيا جراء «دانيال»

وأمس الأربعاء، أعلنت الخارجية الفلسطينية وفاة 12 فلسطينيا جراء «دانيال»، بالإضافة إلى تسجيل عشرات الأسر المفقودة.

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: «ما حدث كارثة حقيقية، وهناك معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية. نسأل الله أن يجرى العثور عليهم أحياء».

استقبال فريق الإنقاذ الفلسطيني في مطار معيتيقة، 14 سبتمبر 2023. (الخارجية الفلسطينية)