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الخارجية الفلسطينية: 12 وفاة وعشرات الأسر المفقودة في ليبيا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 08:02 صباحا
الخارجية الفلسطينية: 12 وفاة وعشرات الأسر المفقودة في ليبيا جراء «دانيال»
آثار الدمار الذي لحق بدرنة جراء العاصفة «دانيال»، 14 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية وفاة 12 فلسطينيا جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت مدن شرق ليبيا، بالإضافة إلى تسجيل عشرات الأسر المفقودة.

وأفادت قنصلية فلسطين العامة في بنغازي بوفاة خالد محمد عبدالرزاق نوفل، وطفله ياسين (5 سنوات)، ليرتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء السيول إلى 12 حالة، وفق ما جاء عبر الحساب الرسمي للقنصلية في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن ما حدث «كارثة حقيقية، وهناك معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية. نسأل الله أن يجرى العثور عليهم أحياء».

بوزريبة: 2794 حصيلة أولية لوفيات درنة جراء «دانيال»
وأمس الأربعاء، أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام بوزريبة، أن عدد الوفيات الثابت حتى الآن بالأوراق الرسمية (كحصيلة أولية) بلغ 2794 حالة.

وأوضح بوزريبة، في مؤتمر صحفي، أن الوفيات جميعها مسجلة داخل درنة عدا 163 حالة فقط، لافتا إلى أن الأعداد لا تزال في تزايد.

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وسبق أن أعلن الناطق باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان، تجاوز عدد المفقودين جراء «دانيال» العشرة آلاف شخص، مشيراً إلى أن حصيلة الوفيات «ضخمة».

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