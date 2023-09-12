إقامة صلاة الغائب على ضحايا كارثة «دانيال» في بنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أدى مئات المواطنين، اليوم الثلاثاء، صلاة الغائب بساحة الكيش في مدينة بنغازي، ترحمًا على ضحايا كارثة «دانيال» المدمر، الذي أودى بحياة الآلاف حتى الآن.

وبثت صفحة مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي على «فيسبوك» جانبًا من أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا السيول في المنطقة الشرقية.

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وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالي 7000 جريح، وأكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.