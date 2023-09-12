«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات المصرية «فودافون مصر»، اليوم الثلاثاء، إتاحة خدماتها بما فيها المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلى ليبيا مجانًا، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، غدًا الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي حرصًا منها على مساندة ودعم عملائها للاطمئنان على ذويهم في ليبيا بعد الكارثة الطبيعية التي خلفتها العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق البلاد، متمنية السلامة للأشقاء في ليبيا والمصريين بالخارج.

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وأعلنت مصر اليوم فتح جسر جوي إلى ليبيا لنقل معدات إغاثة طبية وغذائية، وطواقم إنقاذ لمواجهة تداعيات العاصفة المدمرة «دانيال»، التي اجتاحت شرق ليبيا وتسبَّبت في خسائر بشرية ومادية.

ولقي 2300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.