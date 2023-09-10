شركة المياه والصرف الصحي: لا مختنقات من مياه الأمطار في بنغازي والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق الطوارئ والاستجابة السريعة في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن كميات متوقعة ومعقولة من الأمطار هطلت في بنغازي والجبل الأخضر، مؤكدا استيعاب شبكة الصرف الصحي ونقاط التصريف كميات الأمطار دون رصد مختنقات.

ونقلت منصة «حكومتنا» عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي القول إن الفرق الفنية تدخلت بشكل طفيف في التعامل مع كميات الأمطار الهاطلة. ونوهت إلى «جاهزية فرق الطوارئ وتأهبها للتعامل مع أي موقف بشكل سريع».

استمرار تأثير «دانيال»

يستمر تأثر أجواء شرق البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب الماطرة الرعدية، وجريان الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة خلال هذه الساعات.

وفي وقت سابق، توقع مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية، محيى الدين على، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، هبوب رياح قوية على مدن بنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا، مشيرا إلى أن هذا المنخفض سيتحرك ناحية الشرق، مرورا بمناطق جغبوب، ووصولا إلى المناطق الحدودية مع مصر.

بينما أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة.