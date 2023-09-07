المبروك يبحث مكافحة جرائم غسل الأموال وإصلاح نظام جباية الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور خالد المبروك إلى تعزيز جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه المبروك بضرورة حوكمة الإجراءات المتبعة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية، وذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي؛ حسب بيان المالية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون آليات التنسيق والتعاون، والعراقيل التي واجهت عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، واقتراح المعالجات المناسبة والحلول الناجعة.