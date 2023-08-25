حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنيـة المتوسطة في منطقة وادي الآجال في سبها بتهمة الفساد المالي، احتياطيًا.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام، اليوم الجمعة، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، وبعد تلقيها بلاغات، توصلت إلى «إخلال المتهم بواجب صيانة المال العام؛ ونكث ميثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بالوظيفة العامة منذ سنوات».

النيابة: المتهم مكن نفسه من مكافآت مالية حصل عليها بالاستقطاع من رواتب بعض الموظفين

وأشار البيان إلى أن المتهم مكَّن نفسه وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند قانوني، فضلًا عن التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لهذا.

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وأضاف المكتب أنه بإجراء استجواب المسؤول؛ لم يصدر عنه أقوال تنأى به عن مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ فضلا عن إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام؛ مما استدعى المحقق أن يأمر بحبسه احتياطًا.

