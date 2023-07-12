النائب العام: تحقيقات «تشفير العملات» كشفت إمكانات هائلة يسخرها المعدنون

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية «كشفت الإمكانات الهائلة التي يسخرها المعدّنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان (ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها) نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب، أمس الثلاثاء، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام. وطالب النائب العام «المشاركين بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة».

خبراء من التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية

ويشارك خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال في دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة ينظمها المركز، في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز.

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وعرض المشاركون 10 أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها. وناقشت الجلسة الحوارية التشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للإفادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.

حملات ضد مواقع تشفير العملات

وكثفت أجهزة الأمن في غرب ليبيا، الشهر الماضي، حملاتها ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة التي يحظر المصرف المركزي الاستثمار فيها منذ العام 2018. وأضاف الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأثر الاقتصادي لتعدين البيتكوين في ليبيا أو خارجها لا يتساوى، لأنها متداولة دوليًا وليست عملة محلية».

وتقول دراسة لمركز السياسات الدولي للجنوب الجديد إن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون، خارج القانون والرقابة، بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.



النائب العام الصديق الصور في جلسة حوارية نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب، 11 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)

من جلسة حوارية نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب، 11 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)