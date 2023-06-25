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النيابة تحبس 3 وافدين احتياطيا بتهمة تهريب المحروقات للخارج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 07:48 صباحا
النيابة تحبس 3 وافدين احتياطيا بتهمة تهريب المحروقات للخارج (فيديو)
براميل وقود بعد محاولة تهريب فاشلة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، حبس 3 وافدين احتياطيا بتهمة الاشتراك في تشكيل عصابي لتهريب المحروقات للخارج. 

وقال مكتب النائب العام في بيان: «وكيل النيابة في نيابة مكافحة الفساد بنطاق محكمة استئناف مصراتة باشر تحقيقا في واقعة الشروع في تهريب 20 مستوعبا (حاوية نقل بحري) تحمل 360 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد».

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مخطط تهريب 100 حاوية وقود
أشار البيان إلى «اتِّجاه إرادة الجناة إلى وضع مخطط يمكِّنهم من إخراج 100 مستوعب تحوي كميات من الوقود عن طريق استعمال وثائق وُضِعَت عليها أختام مقلدة، وتقديم مستندات جمركية أقروا فيها زوراً أن البضاعة محل الإفصاح هي زيوت ميكانيكية مستعملة، وهم على علم أن كمية الزيوت أضيفت إلى الوقود بكميات ضئيلة؛ تحسُّباً لإجراء معاينة للمواد المحملة».

وذكرت النيابة أن هذه الجريمة «تكررت أكثر من مرة في أوقات وموانٍ مختلفة؛ تنفيذاً للدافع الإجرامي نفسه»، وانتهت إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

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