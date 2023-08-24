«المركزي» يفتح 279 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح 279 اعتمادا مستنديا للشركات خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري حتى 23 من الشهر نفسه.

وفتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية. للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».