«التعليم العالي»: إزالة آثار الاشتباكات في جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صالح الغول أن جامعة طرابلس مهيئة لاستئناف نشاطها الدراسي بعد إزالة الأضرار التي لحقت بها جراء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة.

وزار الغول الجامعة للتأكد من انتظام العملية التعليمية داخل أروقتها، أمس الأحد، وتفقد أعمال إزالة المخلفات وصيانة المرافق المتضررة، حسب بيان وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

رافق «الغول» خلال الجولة رئيس جامعة طرابلس المكلف، ومدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة، والتقى بعميد كلية الهندسة وعميد كلية تقنية المعلومات.

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استئناف الدراسة في الجامعة

وأمس الأحد، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس استئناف الامتحانات اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بعد تعليقها منذ الثلاثاء الماضي على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأشارت الجامعة إلى إخلاء الحرم الجامعي من التشكيلات المسلحة كافة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص، موضحة أن الموظفين عادوا للعمل مجددا اعتبارا من يوم السبت الماضي، بالتزامن مع عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحرب بالحرم الجامعي، وفق الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزير التعليم العالي المكلف صالح الغول يزور جامعة طرابلس، 20 أغسطس 2023 (وزارة التعليم العالي على فيسبوك)

وزير التعليم العالي المكلف صالح الغول يزور جامعة طرابلس، 20 أغسطس 2023 (وزارة التعليم العالي على فيسبوك)

وزير التعليم العالي المكلف صالح الغول يزور جامعة طرابلس، 20 أغسطس 2023 (وزارة التعليم العالي على فيسبوك)