المجلس البلدي أبوسليم يدعو إلى وقف الأعمال المسلحة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، إلى «وقف جميع الأعمال المسلحة في العاصمة طرابلس، وإلى تحكيم لغة العقل لتجنُّب الخسائر في الأرواح والممتلكات» وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس البلدي أبوسليم إن الظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة طرابلس «من اشتباكات مسلحة بين الإخوة لا خاسر فيها إلا الوطن والمواطن»، مؤكدًا دعمه «الجهود المبذولة من الخيرين من أبناء هذا الوطن وفي مقدمتهم رئيس جهاز دعم الاستقرار لفض النزاع وحقن الدماء» آملًا أن يوفقوا في الإصلاح بين أطراف النزاع.

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وتشهد مناطق جنوب شرق طرابلس، منذ مساء أمس الإثنين، اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لـ«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من جهة»، ومجموعات تابعة لـ«اللواء 444 قتال» من جهة ثانية.

واندلع الاشتباكات على خلفية قيام جهاز الردع باحتجاز آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، بمطار معيتيقة، أمس الإثنين، أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور احتفالية عسكرية ضمن وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.