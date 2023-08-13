الدبيبة يتابع أوضاع مستشفى الجلاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي، مع مدير المستشفى محمد صالح العبدلي، ووكيل الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو، ومدير إدارة الشؤون المالية، ورئيس لجنة العطاءات بالمستشفى، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن مدير المستشفى قدَّم عرضًا ضوئيًا يبين أوضاع الصيانة والتطوير والنواقص الأساسية للمستشفى.

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وأضاف البيان أن الدبيبة أصدر تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، ولجهاز الإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى لتمكينه من استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المرجوة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعًا مع مدير مستشفى الجلاء بنغازي ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف، الأحد 13 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعًا مع مدير مستشفى الجلاء بنغازي ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف، الأحد 13 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعًا مع مدير مستشفى الجلاء بنغازي ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف، الأحد 13 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)