الداخلية تستعد للاحتفال بالذكرى 59 لتأسيس الشرطة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الداخلية اجتماعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة للاحتفال بالذكرى 59 لتأسيس الشرطة الليبية.

شارك في الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس مجلس إدارة شركة استيراد السلع الأمنية، ومديرو الإدارات العامة للتفتيش والمتابعة والتدريب وشؤون الآليات والمالية والإمداد ومدير أمن طرابلس، ورئيس لجنة صندوق رعاية رجال الشرطة، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.

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وأفادت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن الاجتماع واصل «بحث الإجراءات وتوزيع المهام، بما يكفل إظهار هذه المناسبة الوطنية بالمظهر اللائق».

يصادف يوم الثامن من شهر أكتوبر يوم الشرطة الليبية الموافق العام 1964، حيث جرى توحيد الشرطة في أقاليم ليبيا برقة، فزان وطرابلس.

جانب من الاجتماع بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من الاجتماع بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من الاجتماع بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)