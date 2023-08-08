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استعدادات في ميدان الشهداء بطرابلس للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 07:35 مساء
استعدادات في ميدان الشهداء بطرابلس للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي
جانب من نصب الخيام بميدان الشهداء استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي غدًا الأربعاء، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)
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تُجرى في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس استعدادات للاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي المزمع غدًا الأربعاء، تزامنًا مع تفقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد الترتيبات الجارية من الجهات المعنية.

وتشارك عدة جهات في تأمين الاحتفال، من بينها مديرية أمن طرابلس، التي عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة مدير الأمن اللواء خليل وهيبة لوضع الترتيبات اللازمة للفعالية.

وقبل يومين، أقامت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورشة عمل بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية تختص بمراحل تاريخية لتأسيس الجيش الليبي.

شارك في الورشة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، ومديرو الإدارات، ورؤساء الهيئات التابعة لرئاسة الأركان.

- انطلاق الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس

وعُرِض خلال الورشة ثلاث ورقات بحثية، الأولى بعنوان «مخاض التأسيس ومراحل البناء للجيش الليبي حتى 1969»، والثانية بعنوان «مراحل تأسيس وتطوير الجيش»، والثالثة بعنوان «أهمية الجيش بمنظور الشرعية الإسلامية»، بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان على «فيسبوك».

الكوني: ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة
وشدد الكوني، في كلمته أمام الحضور، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية، مؤكدًا أن «هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن»، موضحًا أن «ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولاؤها للوطن».

وتحل غدًا الأربعاء الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك في التاسع من أغسطس العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

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