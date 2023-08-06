إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و212 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و212 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 49 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و181 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بواقع مليارًا و18 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و86 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و72 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و5 ملايين قدم لمصانع الإسمنت.

والخميس الماضي، أعلنت مؤسسة النفط أن شركات «إيني» الإيطالية و«بريتش بيتروليوم (بي بي)» البريطانية و«سوناطراك» الجزائرية، أخطرتها رسميًّا برفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا.