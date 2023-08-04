  • Alwasat News
Atwasat

لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 10:17 مساء
لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
alwasat radio

أبدت لجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، «استعدادها» لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار، و«وضعها موضع اهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة» وفق ما أعلنته المؤسسة مساء اليوم الجمعة.

وعقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة، بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ممثلا في رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود، والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع الرئيس الحالي للجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا، سفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إشيكاني، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء باللجنة التابعة للمنظمة الدولية.

محاور اجتماع مؤسسة الاستثمار ولجنة العقوبات
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود قدم خلال الاجتماع، إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد المقروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار منذ العام 2011، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول. 

- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج
- تشديد أميركي على ضرورة ضمان بقاء مؤسسة الاستثمار «مستقلة» و«تقنية»
- مؤسسة الاستثمار تطالب لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية».

لجنة العقوبات تبدي ارتياحا بشأن إجراءات مؤسسة الاستثمار
وأكدت المؤسسة أن لجنة العقوبات الدولية «أعربت عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في استراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية»، بعدما استمعت اللجنة إلى «موجز مقدم من قبل شركة (EY) أرنست أند يونغ - فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي جرى الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة». 

وتتكون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ والمنشأة عملاً بالقرار رقم (1970) لسنة 2011 بشأن ليبيا، من 15 عضو ؛ وهم: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، ومالطا، وألبانيا، والبرازيل، وسويسرا، وإكوادور، وغابون، وغانا، وموزامبيق.

اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الخدمات العامة طرابلس تعلن استكمال نقل قبور من الجهة الشمالية بمقبرة أبو عائشة
شركة الخدمات العامة طرابلس تعلن استكمال نقل قبور من الجهة ...
وفد من السفارة الليبية بهولندا وجمعية الدعوة يطلعان على وضع المركز الثقافي الإسلامي
وفد من السفارة الليبية بهولندا وجمعية الدعوة يطلعان على وضع ...
استيقاف أمني في منطقة سيدي الحمري بشحات
استيقاف أمني في منطقة سيدي الحمري بشحات
ملتقى «الداخلية» في البريقة يناقش كيفية مواجهة التحديات الأمنية
ملتقى «الداخلية» في البريقة يناقش كيفية مواجهة التحديات الأمنية
لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار
لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
اجتماع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا يتابع ملف الأموال المجمدة
اجتماع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا يتابع ملف الأموال ......
إحالة حوافظ مرتبات موظفي سرت عن شهر يوليو إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات موظفي سرت عن شهر يوليو إلى المصارف...
«حكومتنا»: مركز الأبحاث تحت المائية يتمكن من انتشال السفينة «زلطن»
«حكومتنا»: مركز الأبحاث تحت المائية يتمكن من انتشال السفينة ......
لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار
لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ......
ملتقى «الداخلية» في البريقة يناقش كيفية مواجهة التحديات الأمنية
ملتقى «الداخلية» في البريقة يناقش كيفية مواجهة التحديات ......
المزيد