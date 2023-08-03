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شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 10:59 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدات لإطلاق مواطن ليبي محتجز في الصين
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 3 أغسطس 2023
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على قضية المواطن الليبي المحتجز في الصين محمد عامر المبروك بتهمة تزوير تأشيرات تسمح للتجار الليبيين بالدخول إليها، حيث تشير منظمات حقوقية إلى أن هذا الاعتقال تعسفيًا، وسط أنباء تفيد بأن المواطن المعتقل يعاني من ظروف صحية سيئة، مع حرمانه من كافة حقوقه.

وبعدما مر عامان ونصف العام على اعتقال المبروك في الصين، نظم أهله وقفة احتجاجية بميدان الجزائر في طرابلس طالب فيها رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزيرتي الخارجية والعدل، بالتدخل للإفراج عن ابنهم، مشيرين إلى معاناته من سوء المعاملة، ولم يحصل على حقوقه الإنسانية.

وأكد المحتجون على ضرورة تدخل الحكومة للإفراج عن ابنهم، وأن تُحفظ كرامة المواطن الليبي في الخارج، والالتزام بالاتفاقيات الدولية بين البلدين في هذا الشأن. في حين طرح البعض إطلاق صينيين محتجزين بتهمة تعدين عملات رقمية في ليبيا مقابل إطلاق المبروك.

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