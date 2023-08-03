«البعثة الأممية» تختتم ورشة حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية، حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن، استهدفت 15 ناشطًا من المجتمع المدني، أشرف على تدريبهم خبراء ليبيون بدعم من قسم المؤسسات الأمنية بالبعثة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت البعثة أن الورشة جزء من ولايتها الرامية «لدعم تطوير نهج متماسك ومنسق يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السلام والأمن المستدام في ليبيا تحت إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

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وأضافت أن الورشة استهدفت «تدريب 15 من نشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليبيين وبدعم من البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي وتبني المقاربة لتمكين المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والحوكمة».