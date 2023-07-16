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الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 07:33 مساء
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة متحدثا في الاجتماع الموسع لوزارة التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024. (منصة حكومتنا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اعتزام حكومته سد العجز في المعلمين، من خلال فتح الباب لتعيينات جديدة، شرط تحديد الاحتياج حسب البلدية والتخصص قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل مصلحة التفتيش التربوي.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات، لمناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023-2024.

تفعيل مصلحة التفتيش التربوي
وتابع الدبيبة: «لدينا إرادة لتفعيل مصلحة التفتيش التربوي وهي شريحة لها دور محوري في العملية التعليمية»، لافتًا إلى أن أعداد المفتشين التربويين أقل من احتياج القطاع، بحسب منشور عبر منصة «حكومتنا على «فيسبوك».

وأضاف أن «المعلمين هم المكون الحيوي بمنظومة التعليم في ليبيا، وعملهم لا يحتمل محاولات الاستهداف بالتقسيم أو الفوضى» على حد قوله، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العام الدراسي اكتمل في موعده المحدد، وذلك في «مؤشر على تعافي ليبيا بشكل واقعي من الانقسام والحروب».

- الدبيبة: استكملنا بناء 149 مدرسة ولدينا إرادة لتفعيل إدارة التفتيش التربوي

الدبيبة: معالجة ملف الإفراجات المالية قبل بداية العام الدراسي
وخاطب الدبيبة العاملين في هذا القطاع بقوله: «أطمئنكم بأن ملف الإفراجات المالية بقطاع التعليم سيعالج قبل بداية العام الدراسي بعد التأكد من البيانات»، لافتًا أيضًا إلى تجاوز قطاع التعليم اليوم أزمة الكتاب المدرسي وتمكنه من توفيره في وقت مبكر.

وأشار إلى رفع مرتبات المعلمين وفق قانون 4 لسنة 2018، بالإضافة إلى توجيه - لأول مرة - بتسييل الميزانية التشغيلية للمدارس لتصبح إداراتها قادرة على دعم أنشطة الطلبة وتوفير الاحتياجات العاجلة.

الدبيبة: استكمال 149 مدرسة متوقفة عن التنفيذ منذ سنوات
وتحدث الدبيبة عن مشروع المدارس الجديدة، قائلاً: «أطلقنا أكبر مشروع بناء مدارس منذ عقود لمواجهة مشكلة مدارس الصفيح في مناطق مختلفة، شمل في مرحلته الأولى إنشاء 500 مدرسة جديدة».

وتابع أن الجهات المعنية استكملت 149 من أصل 450 مدرسة متوقفة عن التنفيذ منذ سنوات، بعد تعديل أسعارها وإرجاع المقاولين لمواقع العمل.

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