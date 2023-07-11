وضع توصيات لتطوير خطط العمل وتفعيل دور سفيرات التوعية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضع توصيات لتطوير خطط العمل وتفعيل دور سفيرات التوعية الانتاخبية من أجل تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة.

وعقدت عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة بمكتب سبها زينب مصباح، وبمشاركة ممثلات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تطبيق «زوم».

تحديات سفيرات التوعية الانتخابية

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله بحث التحديات التي تواجه عمل سفيرات التوعية الانتخابية وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه عملهن، وتقييم الاحتياجات التدريبية للسفيرات خلال المرحلة المقبلة.

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وأضافت المفوضية أن المشاركات في الاجتماع استعرضن أبرز الأنشطة والفعاليات التوعوية التي نظمتها سفيرات التوعية الانتخابية ضمن نطاقهن الجغرافي، في سبيل توعية النساء من أجل تعزيز مشاركتهن في الانتخابات المرتقبة.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الاجتماع «أسفر عن وضع جملة من التوصيات لتطوير خطط العمل وتفعيل دور السفيرات على الوجه الأمثل».

اجتماع قيادات مفوضية الانتخابات مع سفيرات التوعية الانتخابية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (مفوضية الانتخابات)