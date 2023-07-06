«العمل»: مذكرة تعاون مع برنامج أممي لدعم صندوق إعادة إعمار مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، توقيع مدير صندوق إعادة إعمار مرزق ميلود صالح مذكرة تعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانس أندريه، لدعم الصندوق.

جاء ذلك في حفل بحضور وزير العمل علي العابد الرضا، ووزير التخطيط محمد الزيداني، ووكيل التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية عمر كتي، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعم عودة النازحين إلى مرزق

سيدعم البرنامج الإنمائي، بالشراكة مع الصندوق، عددا من المشروعات في بلدية مرزق تساعد في عودة النازحين إلى ديارهم، واستعادة الحياة بالمناطق المتضررة من الحروب.

وأكد العابد، على هامش التوقيع، أهمية إطلاق عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودعم مخرجات العمليات التدريبية التي تقوم بها الوزارة، خصوصا في الجانب المهني والحرفي.