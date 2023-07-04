الدبيبة يبحث هاتفيا مع قيس سعيد تعزيز التعاون مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، لتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك، ومناقشة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، بحسب بيان مقتضب نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

ونهاية العام الماضي زار الدبيبة تونس وعقد مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة عمل وزارية مشتركة تباحث خلالها الجانبان أولويات التعاون، وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة.

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وفي مارس الماضي، أثار قيس سعيد جدلا في ليبيا بعد تصريحات قال فيها إن تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا.