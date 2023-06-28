بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الدعوة الإسلامية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مسجد الدعوة الإسلامية «جمال عبدالناصر» بميدان الجزائر بطرابلس.

وعقب الصلاة، تبادل المنفي تهاني العيد مع المواطنين داخل المسجد وأمام ساحته والتقط معهم صورًا تذكارية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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كما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان في مصراتة، وتبادل التهاني بمناسبة العيد مع المصلين والمواطنين في المدينة.

وأدى مئات المصلين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وسط تأمين من عناصر وأفراد الشرطة والأمن التابعين لمديرية من طرابلس والجهات الأمنية.

صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتبادل التهاني مع المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتبادل التهاني مع المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتبادل التهاني مع المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتبادل التهاني مع المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتبادل التهاني مع المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، الأربعاء 28 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)