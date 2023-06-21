شاهد في «هنا ليبيا»: انتشال جثامين مهاجرين قبالة شواطئ طلميثة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على انتشال جثامين مهاجرين قبالة شواطئ طلميثة، حسبما كشف الناطق الإعلامي لقسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية ووحدة الإنقاذ البحري حاتم بالحاج، الذي كشف عن تفاصيل العملية، بعد غرق القارب، فيما لا يزال البحث مستمرًا بأقل الإمكانات.

حملة لشراء أضاحي العيد في المرج

كما تطرق البرنامج إلى إطلاق الهلال الأحمر فرع المرج حملة لشراء أضاحي العيد للأسر المحتاجة، وسط ارتفاع أسعار الأضاحي وركود يسيطر على أسواق المواشي، مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار.

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جلسة حوارية لتمكين المرأة سياسيًا

وأشار البرنامج إلى تنظيم جلسة حوارية لتمكين المرأة سياسيًا، لزيادة تمثيل المرأة في مجلس الأمة، حيث جرى مناقشة أهم العقبات والمشاكل لتمكين المرأة في الساحة السياسية في الداخل الليبي.

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