انتخاب رشيد الصواني رئيسا لمجلس أصحاب الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب مجلس أصحاب الأعمال الليبي بالإجماع رشيد الصواني رئيسا له لمدة ثلاث سنوات، على ما أعلنت، السبت، وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وجرت مراسم انتخاب المجلس، الخميس الماضي، بتوجيهات وإشراف وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، وسط حضور أصحاب الأعمال، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأكد الصواني العمل على تطوير عمل مجلس أصحاب الأعمال بما يخدم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تحريك عجلة الاقتصاد والتجارة، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة الليبية.

بدوره، حث الحويج أصحاب الأعمال على انتخاب الكفاءات ذوي الرؤية والإرادة لتطوير دور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دعم حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار، وعقد شراكات حقيقية مع المستثمر الأجنبي، ونقل المعرفة بما يسهم في دعم الموارد البشرية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

استعراض خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال للعام 2023

وفي ديسمبر، استعرض وزير الاقتصاد والتجارة خطة عمل مجلس أصحاب الأعمال للعام 2023، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس آنذاك رشيد صوان، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عزالدين مصدق.

وناقش الاجتماع نشاط مجلس أصحاب الأعمال خلال العام 2022، والمشاكل والعراقيل التي واجهت الإدارة في تنفيذ المهام، وتطرق إلى عدد من المقترحات التي تُعزز دور المجلس في قطاعات التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية بالقطاع الخاص، ورفع جودة المنتجات المحلية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز تنمية الصادرات التابع لها لإيجاد أسواق خارجية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.