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الحويج يحث أصحاب الأعمال الأتراك على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:56 مساء
الحويج يحث أصحاب الأعمال الأتراك على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص في ليبيا
لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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حث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أصحاب الأعمال الأتراك على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص في ليبيا، داعيًا أصحاب الأعمال الأتراك إلى المشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة «وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية».

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - التركي مرتضى كرنفيل، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في العاصمة طرابلس بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي.

محاور لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الحويج مع الوفد التركي يأتي «استكمالاً للقاءات إسطنبول منتصف شهر مايو الجاري وفي إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين».

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وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله مناقشة دور الشركات التركية في تنمية وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات والمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب العاصمة طرابلس تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في ليبيا وتركيا
كما ناقش اللقاء تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في ليبيا وتركيا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز وإنشاء مصافي للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وإنشاء مشفى مشترك بالعاصمة طرابلس.

وأضافت وزارة الاقتصاد أن الحويج «حثّ الجانب التركي على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص بدولة ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقي والمساهمة في توطين المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق».

لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع وفد أصحاب الأعمال الأتراك في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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