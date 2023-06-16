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القطراني يتابع أوضاع الجالية الليبية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 12:30 صباحا
القطراني يتابع أوضاع الجالية الليبية في مصر
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني يجتمع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، الخميس 15 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، اليوم الخميس، مع السفير الليبي والقائم بالأعمال في السفارة الليبية في القاهرة محمد عبد العالي مصباح، سير العمل بالسفارة والملحقيات التابعة لها، وأوضاع الجالية الليبية في مصر.

واطّلع القطراني، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، على الخدمات المقدمة للمواطنين والآلية الإجرائية المعمول بها بالأقسام والوحدات بالسفارة الليبية في القاهرة، متعهدًا بتقديم الدعم والمؤازرة للسفارة بشكل خاص لأهمية هذه الساحة وخصوصيتها.

- «الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر

وفي أغسطس 2022، كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة عن وجود مليون ليبي مقيم في مصر، وتعمل وزارة الخارجية على تسهيل إجراءات الجالية الليبية في القاهرة.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني يجتمع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، الخميس 15 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني يجتمع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، الخميس 15 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني يجتمع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، الخميس 15 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني يجتمع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، الخميس 15 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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