«يونيسف» يطّلع على احتياجات بلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

اطّلع مُمثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ميكيلي سيرفادي، اليوم الخميس، على الاحتياجات والبرامج المُستهدف تنفيذها في مدينة بنغازي خلال الفترة المقبلة، في مجالات التعليم والصحة والتدريب والتوعية، وإمكانية فتح مقار أخرى لتعميم البرامج التدريبية المُشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، بحضور مدير مكتب «يونيسف» في بنغازي نزهت رفيق، وعضو المجلس التسييري أحمد الطيرة، ومسؤول ملف البيئة وعضو المجلس التسييري عبدالباسط الجازوي، ومسؤول ملف التعليم ومُراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن الدرسي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر مختار الكاديكي، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي، ومدير إدارة المشروعات أسامة الكزة.

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وتناول اللقاء برامج عمل منظمة «يونيسف» في البلدية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب والعديد من المواضيع، مِنها الزيارات والجولات المشتركة التي تقوم بها المنظمة مع عدد من أعضاء المجلس التسييري للوقوف على هذه البرامج، بما في ذلك برامج التدريب والدعم النفسي للأطفال وبرنامج «بيتي» التدريبي الذي تُشرف عليه المنظمة.

وقدّم رئيس المجلس التسييري للبلدية نبذة عن الخدمات التي قامت بها البلدية من صيانات المرافق التعليمية والصحية، والعمل على تجهيزها بالاحتياجات التي تفرضها طبيعة العمل.

وتحدث مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي عن الدور المباشر لبلدية بنغازي في مجال دعم قطاع الصحة وتواصلها الدائم واطّلاعها على الأوضاع والمساعدة في تذليل الصعاب والعراقيل لضمان وصول الخدمات للمواطنين.

وتطرق مراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي لأعمال الصيانة للمدارس التي اكتملت بالتنسيق مع البلدية ولجنة الإعمار والاستقرار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في بنغازي.

على هامش زيارة فريق «يونيسف» لبلدية بنغازي، الخميس 8 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)

على هامش زيارة فريق «يونيسف» لبلدية بنغازي، الخميس 8 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)

على هامش زيارة فريق «يونيسف» لبلدية بنغازي، الخميس 8 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)