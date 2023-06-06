محامي «هانيبال» يصف لـ«بوابة الوسط» حالة موكله بعد إضرابه عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

قال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال القذافي، إنه قابل موكله في محبسه أمس الأحد لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح الذي بدأه منذ ثلاثة أيام، احتجاجًا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وأوضح المحامي بول رومانوس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من بيروت، أن ملامح نجل القذافي بدت شاحبة -وقت المقابلة- ويعاني صداعًا في الرأس، وتراخيًا في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.

المحامي رومانوس: هانيبال مستمر بإضرابه المفتوح

وقال المحامي رومانوس إن هانيبال القذافي «نطق بكلمات معدودة بدت مؤثرة»، وأنه «مستمر بإضرابه المفتوح إلى حين تحميل المسؤولية للأشخاص الضالعين»، مشيرًا إلى أنه نقل لنجل القذافي «تعاطفًا إنسانيًا ليبيًا وعربيًا معه».

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ونوه رئيس فريق الدفاع بأن إدارة السجن خصَّصت طبيبًا يتابع الحالة الصحية لنجل القذافي تحت الإضراب على نحو دوري، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تواصل مع منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان للوصول إلى الحقيقة.

وكان هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، وكذلك سوء معاملته.

قضية هانيبال القذافي

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات، ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، لكن جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.

ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.