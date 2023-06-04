الليلة في «نسخة إلى الرأي العام»: هانيبال القذافي يدفع فاتورة موسى الصدر بالجوع

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الأحد، مصير هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من سبع سنوات، بعدما قال محاميه إن موكله بدأ إضرابًا عن الطعام السبت، احتجاجًا على اعتقاله دون محاكمة.

ومساء الأمس نقلت «بوابة الوسط» عن المحامي بول رومانوس قوله إن «هانيبال يعاني أوضاعًا صحية سيئة تتدهور على نحو مستمر»، داعيًا «كل الجهات المعنية بتحقيق العدالة، بما فيها الدولة الليبية، إلى تحمُّل مسؤوليتها، للإفراج عن نجل العقيد معمر القذافي، باعتباره مواطنًا ليبيًا».

- محاميه لـ«بوابة الوسط»: هانيبال أضرب عن الطعام وأدعو الدولة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها

ويفتح البرنامج نقاشًا حول ملف هانيبال المحتجز في بيروت بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.

ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه. لكن نجل القذافي يقول إن رئيس الوزراء الليبي السابق عبدالسلام جلود، وكان مسؤولًا عن الملف اللبناني، هو من كان سيستقبل موسى الصدر في طرابلس قبل اختفائه.

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