النهر الصناعي: استئناف ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان استئناف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان، بعد توقفها بسبب خلل بالشبكة الكهربائية.

وأوضح الجهاز أن عملية ضخ المياه متواصلة لتعبئة الخزان الرئيسي أبوزيان، وسيتم فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية؛ تزامنًا مع تعبئة الخزان وتواصل ضخ المياه، مشيرًا إلى أن تعبئة خزان أبوزيان تستغرق عدة أيام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وكان ﻤﻮﻗﻊ ترهونة قد تعرض لخلل كهربائي نتج عنه توقف الضخ لمدة يومين، وقفل صمام الشبكة الداخلية للمدن.