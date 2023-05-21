شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت دراسة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي برفع كفاءة منظومة النهر الصناعي، وتحلية مياه البحر ضمن استراتيجية عامة لتحقيق الأمن المائي الليبي.

وأشارت الورقة العلمية التي قدمها حمزة جمعة النوال، من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إلى أن «ليبيا تعاني شحا مائيا وتعاني استنزافا كبيرا في المياه».

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الدراسة التي تحمل عنوان «الأمن المائي ودور مشروع النهر الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة»، أوصت بالاستفادة من النهر الصناعي، باعتباره مخزونا مستداما بدلا من التوجه لمشاريع تتكلف تكاليف باهظة.

رفع كفاءة منظومة النهر الصناعي

وقال المهندس حمزة جمعة النوال إن «إنتاج النهر الصناعي مليوني متر مكعب، في حين جرى تصميمه لإنتاج خمسة ملايين متر مكعب»، مشيرا إلى أن «الإنتاج يقل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات العشر الماضية»، داعيا إلى ضرورة «رفع كفاءة منظومة النهر الصناعي».

وحسب النوال، فإن «الأمن المائي يتحقق أيضا بالاستفادة من مياه البحر»، مستشهدا بمشروع النهر الصناعي في مصر الذي يعتمد على ثلاثة مصادر من بينها تحلية المياه».

وفي منتصف مايو نظمت جامعة طرابلس «المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا»، بمشاركة تونس والمغرب والبحرين، إلى جانب 120 خبيرا من كل أنحاء ليبيا إضافة إلى المشاركين بورقات علمية.