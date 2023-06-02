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موسكو وباريس يبحثان التعاون الثنائي بشأن الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 09:06 مساء
موسكو وباريس يبحثان التعاون الثنائي بشأن الملف الليبي
توتر بين روسيا وفرنسا رغم التعاون في ليبيا خلال السنوات السابقة. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت الخارجية الروسية عن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والسفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، حول التعاون الثنائي بشأن ملفي ليبيا ومالي في مجلس الأمن الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أصدرته لتوضيح عدم «إحراز أي تقدم بشأن صادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود» وفق ما أبلغ سيرجي فيرشينين السفير الفرنسي لدى موسكو مساء الخميس.

وفقاً للوزارة ناقش الجانبان أيضاً أنشطة الأمم المتحدة الحالية وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى عدد من النزاعات الإقليمية وقضايا الأمن الغذائي العالمي.

توتر بين روسيا وفرنسا رغم التعاون في ليبيا
وتمر العلاقات الروسية الفرنسية بتوتر شديد منذ غزو أوكرانيا وبعد أن استولت مجموعة «فاغنر» العسكرية على مناطق نفوذ باريس التقليدية في أفريقيا الوسطى ومالي، على الرغم من تعاونهما في ليبيا الأعوام السابقة.

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وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف انتقد من مجلس الأمن الدولي شهر أبريل الماضي الحديث الغربي عن جداول زمنية لحل الأزمات، وقال إن فرنسا دعت مراراً إلى عقد مؤتمرات بشأن ليبيا خلصت إلى ضرورة إجراء الانتخابات، لكن شيئاً لم يتغير ولم تجرِ هذه الانتخابات إلى الآن.

لافروف يدعو الغرب إلى الكشف عن أهدافه في ليبيا
وبعدما لفت إلى إظهار موسكو أهداف جزء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دعا لافروف الغرب إلى الكشف عن الأهداف التي يسعون إليها في ليبيا والعراق وأماكن أخرى.

وسبق أن اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021، بخطأ التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا خاصة أن بلاده تصرّفت دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار.

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