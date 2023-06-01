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الكبير يبحث تحديات القطاع المالي مع مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 08:20 صباحا
الكبير يبحث تحديات القطاع المالي مع مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفدرالي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى زيارة مقره في العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشه تحدياقت القطاع المالي.

ويتناول اللقاء أيضا دور المصرف المركزي في إدارة الاستقراغر المالي، وتحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الإلكتروني، حسب بيان المصرف المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الليبي
وفي سياق متصل، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون بيانات بدور المصرف المركزي في الحفاظ على احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي، الذي سجل 82 مليار دولار بنهاية العام 2022.

- صندوق النقد: 82 مليار دولار احتياطي ليبيا الأجنبي بنهاية 2022

وقال غيرشنسون، في تصريحات تليفزونية لـ«CNBC عربية»، إن المصرف قام بهذا الدور رغم الاضطرابات، ما يوفِّر دعمًا للاقتصاد الليبي ضد الصدمات، وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سجّل انكماشًا بنسبة 11% خلال العام 2022، لكنه توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 19% في العام 2023.

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