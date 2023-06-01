شاهد في «وسط الخبر»: تسريبات عن اتفاق في بوزنيقة.. هل يرسم نهاية المرحلة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على التسريبات الواردة من اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في بوزنيقة المغربية، حول قوانين إجراء الانتخابات، والاتفاق على حكومة انتقالية جديدة تقود الانتخابات.

وفي 23 مايو الجاري، أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

وتفيد الأنباء الواردة من داخل قاعات بوزنيقة بأن هناك اتفاقًا حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية حال مرورهم للمرحلة الثانية، ورفضت ترشح المدان بحكم قضائي، في إشارة لسيق الإسلام القذافي.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأسمرية أحمد الأشهب، وأستاذ القانون العام مجدي الشبعاني.

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