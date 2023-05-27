بالصور.. استئناف الرحلات في مطار مصراتة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، استئناف الرحلات في المطار بعد انتهاء أعمال صيانة المهبط في الموعد المحدد.

وأشارت إدارة المطار في بيان إلى «استئناف الرحلات، اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم السبت، حسب (النوتام) الصادر من مصلحة الطيران المدني». ونوه البيان إلى «استقبال أولى الرحلات بصالة الوصول الجديدة المؤقتة».

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أعمال الصيانة بمهبط مطار مصراتة استغرقت أسبوعين

يشار إلى أن أعمال صيانة المهبط استغرقت أسبوعين، ونفذتها شركة «سما» وشركة «الخدمات»، وشركة «الكهرباء» و«هيئة السلامة الوطنية»، وشركة «سيماو».

وفي 13 مايو الماضي، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي في بيان مقتضب البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الثالثة لصيانة البنية التحتية لمهبط المطار.

من أعمال الصينانة في مهبط مطار مصراتة الدولي، 27 مايو 2023 (الصفحة الرسمية للمطار)

من أعمال الصينانة في مهبط مطار مصراتة الدولي، 27 مايو 2023 (الصفحة الرسمية للمطار)

من أعمال الصينانة في مهبط مطار مصراتة الدولي، 27 مايو 2023 (الصفحة الرسمية للمطار)

من أعمال الصينانة في مهبط مطار مصراتة الدولي، 27 مايو 2023 (الصفحة الرسمية للمطار)