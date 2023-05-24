الكوني يبحث مع رئيس النيجر التعاون المشترك في مجال أمن الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، سبل تطوير علاقات البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الحدود، والاقتصاد والتجارة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين البلدين، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين ليبيا والدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء، ظهر اليوم الأربعاء، مع سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، جرى خلال إجراء اتصال هاتفي بين الكوني ورئيس النيجر، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

التنسيق اللوجستي والأمني

وأكد الكوني للرئيس بوعزوم، خلال الاتصال، أن ليبيا والنيجر يربطهما عمق استراتيجي طبيعي، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري عبر التاريخ، معربًا عن أمله في المزيد من التنسيق اللوجستي والأمني لتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل الطبيعية، من أجل تطوير فرص التنمية والتبادل الاقتصادي بين البلدين، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية واقتصادية واستقرار المنطقة.

- بحضور ليبيا و«يوبام».. مؤتمر يوصي ببناء نهج مدني لمكافحة الإرهاب في الساحل

نيامي تستضيف قمة تجمع «س ص» قريبًا

من جهته كشف الرئيس أبوعزوم عن استضافة العاصمة نيامي قمة تجمع «س ص» خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة كل القضايا التي تهم الدول الأعضاء في التجمع.

وبدوره، أكد سفير النيجر أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن المنطقة والقارة، معتبرًا أن استقرار ليبيا هو مصدر أمان لكامل دول الجوار.