«نحتاج ترشيد الاستهلاك».. مسؤول بشركة المياه يرد على شكاوي الشح في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

طمأن مسؤول في الشركة «العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية» سكان سرت بتوفر مياه الشرب، وذلك بعد تلقي بلدية سرت عديدا من الشكاوي، بشأن شح المياه في عدد من المناطق السكنية بسرت وضواحيها. وقال مدير إدارة التشغيل بالشركة محمد الطليعي: «المياه متوفرة، ونحتاج لترشيد وتقنين استهلاك المياه بالمدينة والأودية».

جاءت تصريحات الطليعي خلال اجتماع في بلدية سرت الأسبوع الماضي لبحث مشكلة المياه بالمدينة، وظاهرة استغلال أصحاب شاحنات نقل المياه وبيعها بأسعار باهظة، إذ يبلغ سعر عبوة السيارة مئة دينار دون مراقبة.

المختنقات التي تواجه بلدية سرت

ناقش الاجتماع المختنقات التي تواجه البلدية في مجال البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، والاتفاق علي طرق لمعالجتها بالتنسيق مع إدارة النهر الصناعي والشركة العامة للمياه وجهاز تنفيذ المشروعات حاليا والمتمثلة في خزانات المياه وشبكات التغذية ومشاريع أخرى.

من جهته، حض عميد بلدية سرت مختار المعداني، على ضرورة التنسيق بين الشركات والأجهزة بسرت، لمتابعة مشاكل شح المياه في مناطق معينة، وقال «نحتاج إلى دعم شبكة المياه بسرت من خلال تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بمحلة الزعفران، الذي لم ينفذ رغم إتمام إجراءاتها مند سنوات، وطالب جهاز الحرس البلدي بمتابعة ملف المياه والإهدار وسيارات نقل المياه، وفرض غرامات».

حضر الاجتماع عميد بلدية سرت، وعضو المجلس البلدي للبلدية المختص بملف البنية التحتية مخلوف حامد، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المرافق سرت كمال سليمان، ومدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد الطليعي، ومراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي علي حافظ، ومدير مكتب خدمات شركة المياه سرت ناصر درياق، ومدير إدارة محطات الأودية الغربية والشرقية بالشركة محمد الجبال، وعدد من المهندسين بمكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بسرت.

اجتماع في بلدية سرت الأسبوع الماضي لبحث مشكلة المياه بالمدينة.(لقطة مثبتة: بلدية سرت)

المعداني خلال اجتماع في بلدية سرت الأسبوع الماضي لبحث مشكلة المياه بالمدينة.(لقطة مثبتة: بلدية سرت)