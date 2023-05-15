افتتاح قسم النساء وعمليات الولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

فتتحت إدارة مستشفى بني وليد العام، اليوم الأحد قسم النساء وعمليات الولادة الجديد، بعد صيانته وتطويره ليقدم خدماته الطبية للمواطنين في المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد مدير المستشفى يوسف العايب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، توفير أخصائيين للقسم وتجهيزه بأفضل المعدات والأجهزة الحديثة، متوقعًا أن يسهم افتتاحه في تخفيف العبء الكبير على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار العيادات الخاصة.

- وصول معدات تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي إلى مستشفى بني وليد العام

وأشار العايب إلى أن إدارة المستشفى ستقوم خلال الفترة القادمة بفتح عدة أقسام طبية منها قسم عمليات المناظير السفلي والعُلوى، وغرف للعناية المركزة وبعض الأقسام الأخرى التي ستقدم خدماتها للمترددين على المستشفى.

وجرى الافتتاح بحضور مدير وموظفي المستشفى وعميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد وعدد من المسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعيان المدينة.

افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

قسم النساء والولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)

قسم النساء والولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)

قسم النساء والولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)

قسم النساء والولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)