بلدية طبرق تبحث الغرامات المالية على حاملي السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بلدية طبرق، اليوم الإثنين، إن عميد البلدية فرج بوالخطابية بحث الغرامات المالية على حاملي السلاح مع اللجنة المشكّلة بهذا الشأن.

وحسب بيان صادر عن البلدية، «ناقشت اللجنة باستفاضة واهتمام كل مايتعلق بهذه القضايا التي انتشرت وتسبّبت في ضياع الكثير من الأرواح لتكون هذه العقوبات رادع لكل من تسول له نفسه استعمال السلاح».

50 ألف دينار غرامة حاملي السلاح

وفي الأسبوع الماضي، قرر عميد بلدية طبرق فرض غرامة مالية على حاملي السلاح بالمدينة بعد ازدياد حالات المشاجرة والقتل في المدينة؛ بسبب انتشار استعمال السلاح.

- اجتماع في طبرق لمناقشة انتشار استخدام السلاح

ويصل الحد الأدنى للغرامات 50 ألف دينار يدفعها الجاني لعائلة المجني عليه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتعارف عليها جنائيًا، وفق بوالخطابية الذي رأى أن «فرض غرامة مالية سيقلل من ظاهرة انتشار السلاح في المدينة والمدن المجاورة»

من اجتماع عميد بلدية طبرق مع لجنة الغرامات المالية على حاملي السلاح، 15 مايو 2023. (بلدية طبرق)

من اجتماع عميد بلدية طبرق مع لجنة الغرامات المالية على حاملي السلاح، 15 مايو 2023. (بلدية طبرق)

من اجتماع عميد بلدية طبرق مع لجنة الغرامات المالية على حاملي السلاح، 15 مايو 2023. (بلدية طبرق)